映画『平行と垂直』の公式X（旧Twitter）アカウントは5月14日、投稿を更新。予告映像を公開したところ、称賛や期待の声が寄せられています。【動画】自閉症の男性を熱演する安田章大「予告映像だけでも胸にグッとくる」同アカウントは「兄と妹、そしてふたりを取り巻く人々や環境が少しずつ変化していく様子を切りとった映像」と紹介し、予告映像を公開。自閉スペクトラム症の兄「大貴」役をSUPER EIGHTの安田章大さん、結婚を控え