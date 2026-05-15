１５日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値に比べて０・０３５％高い２・６６５％に上昇（債券価格は下落）した。１９９７年５月以来、約２９年ぶりの高い水準となる。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せず、原油先物価格が高止まりしている。これを受けて政府が２０２６年度補正予算案を編成する検討に入ったと伝わり、市場では今後の財政悪化が意識