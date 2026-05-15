お笑いコンビ・博多華丸大吉の大吉が１５日、ＮＨＫ「あさイチ」で、朝ドラ「風、薫る」で独自の考察を披露。生田絵梨花を唸らせた。この日の「あさイチ」プレミアムトークのゲストは生田。朝ドラではヒロインの看護婦養成所の同級生・多江を演じている。撮影秘話として、養成所の寮のシーンについて話題となったとき、食堂での食事シーンで大吉は「ずっと１人、席が空いているのよね。（生徒たちが）７人だから」と、８人が