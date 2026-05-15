（CNN）トランプ米大統領は14日、習近平（シーチンピン）国家主席が北京での会談でイランへの軍事装備供与を行わないと明言したと述べた。「彼（習氏）はイランに軍事装備を供与しないと言った。これは重大な発言だ。彼は今日そう言った」と、トランプ氏はFOXニュースのショーン・ハニティ氏とのインタビュー映像の中で語った。習氏の口調は「強いものだった」とも付け加えた。しかしトランプ氏は、習氏がイランとの経済関係、特に