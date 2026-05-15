ニュースで「ナフサ価格が上がる」と聞いても、すぐに家計への影響を思い浮かべる人は少ないかもしれません。ガソリンや灯油のように、家庭で直接買うものではないからです。 しかし、ナフサは原油と無関係なものではありません。原油を精製して作られる石油製品の一つで、プラスチックや合成繊維などの原料になります。つまり、ナフサ価格の上昇は、食品の容器、日用品のボトル、包装材などを通じて、私たちの買い物