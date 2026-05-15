親しい友人や知人などから投資を勧められると、まったく知らない人からの勧誘より信じやすくなります。さらに「私も最初は疑ったけれど、本当に増えた」と言われると、自分だけが慎重すぎるのではないかと感じることもあるでしょう。しかし、投資では相手との関係性だけで安全性を判断することはできません。 そこで本記事では、身近な人から紹介された投資話に詐欺の可能性があるのか、危険な勧誘の見分け方や相談先につい