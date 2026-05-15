物価の高騰が続く昨今、少しでも節約しようと、日々さまざまな節約術に取り組んでいるご家庭もあるかもしれません。 節約術のひとつとしてしばしば挙げられる方法が、お風呂の残り湯を洗濯に使うことです。一般家庭では1回の入浴で約180リットルの水を使用するとされているため、そのまま捨てるのではなく、再利用したいと考える人もいるでしょう。今回のケースでも、4人家族で残り湯を洗濯に使おうとしています。 &#