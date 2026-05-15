父親が亡くなった後、銀行口座が凍結されると、預金の引き出しだけでなく、毎月の引き落としにも影響が出ます。電気・ガス・水道などの公共料金や住宅ローンの返済が父親名義の口座から行われていた場合、支払いがどうなるのか不安に感じる方も多いでしょう。 そこで本記事では、口座凍結後の引き落としの扱いと、遺族が早めに確認すべき手続きを解説します。 父の死亡後に銀行口座が凍結されると引き落とし