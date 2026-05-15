大規模なイベントや歴史的な出来事があると、それを記念して「記念硬貨」が発行されることがあります。 記念硬貨を購入する方の中には、コレクションを増やすことが目的の場合もありますが、プレミアが付くことを期待して入手する人もいるようです。今回のケースでも、記念硬貨の価値が上がると踏んで購入した人が登場します。 本記事では、記念硬貨の価値について見ていきましょう。 「記念硬貨」の