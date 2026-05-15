「家族の中では、高文でいたかったのに……」お笑いタレントの明石家さんまが、ショックだったというエピソードを明かした――。明石家さんま○「ショックだったことを覚えてる」「家族だけは…」9日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、ニックネームの話題に。アシスタントでモーニング娘。'26・櫻井梨央が、自身のニックネーム・らいりーについて、「(自分でも)“そういえば梨央だったわ”って思う