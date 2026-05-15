制度に対する不公平感や見直しの声が取り沙汰される主婦年金ですが、一方でその必要性を切実に訴える声も少なくありません。実際に制度を支えとしている人々は、どのような思いを抱いているのでしょうか。今回はマイナビニュースが実施した「主婦年金の縮小に関するアンケート」の結果から、制度存続を望む人々の本音を紐解きます。主婦年金の必要性に関する意識○制度の存在自体を支持する層が半数超現在の制度をどう感じているか