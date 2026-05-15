華やかなメロンとミルクのハーモニーにうっとり。「メロンミルクスムージー」が登場 全国のセブン-イレブンでは、「セブンカフェ スムージー」の新メニューとして「メロンミルクスムージー」が2026年5月5日（火）より数量限定で発売されています。「メロンミルクスムージー」389円（税抜） 「メロンミルクスムージー」は、さわやかでみずみずしいマスクメロンの果肉を、コクのあるミルクを加えてまろやかに仕上げた一品。アイスキ