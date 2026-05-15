旬のライラックをイメージした紫カラーのアフタヌーンティーが登場東京の「ファンケル 銀座スクエア」9階にある「創作料理 FANCL 令和本膳」は、ファンケル直営のレストラン。和の創作料理を楽しめるだけでなく、職人が織り成すアフタヌーンティーも人気のお店です。そんな「創作料理 FANCL 令和本膳」では、2026年6月30日（火）までの期間限定で「無花果とライラックのアフタヌーンティー」が開催されています。「無花果とライラ