歌手のAdoが4月27日に放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』(TBS系)に出演し、“顔出し”したことが大きな話題を呼んだ。新曲『ビバリウム』を披露するなかで、Ado本人の目元部分がズームされたのだ。◆“素顔隠し系歌手”の顔出しや姿公開に賛否両論デビューから一貫して素顔を明かさず、ライブもシルエットのみで行うなど、その“ミステリアスな世界観”と圧倒的な歌唱力で人気を集めてきたAdo。それゆえに、今回の一