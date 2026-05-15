テレビ東京社員でありながら漫画家の肩書きも持つ真船佳奈さん（36歳）の新しいコミックエッセイ『さよなら！行き当たりばったり人生！お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』（KADOKAWA）。新刊では子どもが生まれてからバタバタで手がつけられなかったお金の管理や収納、片付けといった暮らしの課題に向き合っています。4歳の息子さんとの生活に追われるなか、家や片付け、お金の管理にまで目を向けるのは