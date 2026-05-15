今日15日(金)の関東地方は、次第に晴れのエリアが広がります。昨日14日までのような、雨や雷雨はないでしょう。最高気温は、多くの所で25℃以上の予想で、少し動くと汗ばむくらいです。今日15日雨具を持たずに外出可広く夏日今日15日(金)の関東地方は、午前9時現在は雲が多めで、気温は16℃前後の所がほとんどです。空気が少しヒンヤリと感じられます。日中は次第に晴れるでしょう。昨日14日までのように、雨雲や雷雲が湧くこ