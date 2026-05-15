年齢と共に、髪が細くなった。分け目が気になる。髪がバサバサ。抜け毛が増えて薄毛状態に――。こんな髪の悩みを抱える人は、男女問わずに多いでしょう。顔の額縁である髪が弱ってくると、一気に老け見えして、泣けてきますよね。薄毛の本格的な対策といえば、クリニックで抜け毛予防薬や発毛促進薬（ミノキシジル、内服・外用）などを処方してもらうのが一般的でした。そこに今、新たな方法が注目されています。それは東洋医学に