毎日身につける下着だからこそ、「ラクなのにきれい」を妥協したくないですよね。そんな女性たちの声に寄り添い誕生したのが、moophem（ムーフェム）の新シリーズ「Smooré（スムーレ）」。シームレスブラ＆ショーツは、締め付け感を抑えながらも美しいシルエットを演出し、24時間快適な着け心地を実現。仕事中からリラックスタイム、就寝時まで心地よく寄り添う注目の新作インナーをご紹