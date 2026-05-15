タレントで実業家の紗栄子（39）が15日までに自身のインスタグラムを更新。キャミ姿で大胆に背中を“丸出し”にするなどしている撮影オフショットを公開した。「5月12日発売のotonaSWEET特別号の付録は、こだわって作ったALLISONBROWNのべっこう柄調光サングラス＆めがね」とつづり、表紙を飾っている「otonaSWEET」をアップ。「めがね拭きにもなる花柄の巾着ケース付きだよしばらく撮影オフショットあげます」と。黒や