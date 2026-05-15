◇米男子ゴルフ下部ツアーコロニアル・ライフ・チャリティー・クラシック第1日（2026年5月14日サウスカロライナ州ウッドクリーク・クラブ＝7032ヤード、パー70）杉浦悠太（24＝フリー）は4バーディー、3ボギーの1アンダー69で回り、59位発進。石川遼（34＝CASIO）は6バーディー、4ボギー、1ダブルボギーのイーブンパー70で回り、76位だった。