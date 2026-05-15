八村塁が中高生を対象として神戸で開催するキャンプのメインビジュアル米プロバスケットボールNBAレーカーズの八村塁は15日、男女の中高生を対象として、主に英語で技術指導するキャンプを、8月4、5日にジーライオンアリーナ神戸で開催すると発表した。八村は「英語はバスケの武器として一番大事なこと。シュートフォームを習うのと同じぐらいの意味でやってほしい」とコメントした。参加者を募り、約100人を選抜する。NBAマー