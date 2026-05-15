演歌歌手の香西かおり（62）が15日、初期の乳がんが判明したことを所属事務所の公式サイトで公表した。【写真】ヒット祈願を行った香西かおりリルキアエンターティンメントの名前で掲載された「香西かおりに関するご報告」と題した文書では「先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳がんが判明致しました」と公表した。続けて「主治医と相談の上、4月30日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復して