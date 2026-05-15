好角家で知られるタレント・山根千佳（30）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショルワンピースコーデで大相撲コラボハンバーガーを食べる様子を投稿した。自身のインスタグラムで「日本相撲協会オフィシャルスポンサーのバーガーキングさん！！！！」と題してつづり始めた。「いま日本相撲協会とのコラボ『ベビーボディーバーガー』が食べられます。ずっしりお肉とチーズが入っていて筋トレかな？と思うくらい重