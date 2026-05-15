長瀬智也、愛車を公開し反響！男性アイドルグループTOKIOの元メンバーで、現在はミュージシャンとして活動する長瀬智也さんが、自身のSNSで愛車のポルシェ「911」930型を披露しました。往年の名車を独自にカスタマイズした姿が公開され、ユーザーから反響が寄せられています。投稿は2026年3月12日から16日にかけて行われ、「うん、こんなんでいいだろ」というコメントとともに複数の車両写真がアップされました。【画像】超カ