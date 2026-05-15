大胆な大口顔！ホンダと広州汽車の中国合弁会社「広汽本田汽車」（広汽ホンダ）は2026年4月24日、北京国際モーターショー（会期；4月24日〜5月3日）で、通信機器大手ファーウェイと共同開発したクラウドに対応した新たな「ブリーズ」を発表しました。ブリーズは、日本でも販売されているミディアムクラスSUV「CR-V」の兄弟車です。初代は2016年にデビュー。現行型は2022年発表（2023年発売）の2代目にあたり、中国で生産されて