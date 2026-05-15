きょう未明、山形県東根市の国道１３号でバイクが転倒しているのが見つかりました。運転していたとみられる２０代の男性が病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 警察によりますときょう午前２時過ぎ、東根市東根甲の国道１３号で転倒しているバイクが見つかりました。 運転していたとみられる２０代の男性が倒れていて、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。男性は県外から訪れていたとみられます