＜クローガー・クイーンシティ選手権初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞14日に開幕した米国女子ツアーは、第1ラウンドが終了した。【写真】小麦色の肌がまぶしいシブコのJK時代日本勢は14人が出場。5バーディ・1ボギーの「66」で回った竹田麗央が、4アンダーでシェラ・チョイ、ユン・イナの韓国勢と並びトップに立った。昨年3月に中国で開催された「ブルーベイLPGA」に続く米ツアー通算3勝目へ、好発