◇ア・リーグホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月14日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、初回2死の第1打席は四球だった。相手先発のブービックは、4月10日の対戦で3打席連続三振に倒れた難敵だが、正確な選球眼を披露した。すると続く4番・グリチックが左越えに逆転2ラン。村上の価値ある四球が逆転弾に貢献した。15