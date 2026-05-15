小倉競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が最終日を迎える。地元での決勝進出を目指し、マウンテンバイクなどで調整に励んできた北津留千羽（20＝福岡）が念願かない、決勝へと駒を進めた。「2日目は失敗（5着）したけど、周りの動きが見えているし、練習の成果が出ています。決勝も自力、自在に何でもやって今後につながる走りをしたい」尾崎睦ら内枠に構える実力者とは脚力差は確かにあるが気合は