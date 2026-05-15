閣議に出席するストリーティング保健相＝12日/Jack Taylor/Reuters（CNN）英国のストリーティング保健相は14日、スターマー首相の指導力への「信頼を失った」として辞任した。政権にとどまることは「不名誉で、信義に反する」と述べた。この動きは、ストリーティング氏が労働党の党首の座をめぐり、スターマー氏に正式に挑むかどうかをめぐり、数日前から臆測が飛び交っていた中で起きた。ストリーティング氏は首相宛ての書簡で閣