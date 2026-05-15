自分の恋愛傾向がわかる!?10天体が自身に与える影響とは 第2章. 10天体を知る ホロスコープを読む際に重要な10の天体について解説します。一つ一つを読み、自分の中で具体的なイメージを作りましょう。 10天体からは何がわかるの? まーせ先生「ホロスコープには、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星といった8つの天体に、太陽と月をプラスした10天体が登場します。西洋占星術