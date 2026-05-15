◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第１日（１４日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）渋野日向子（サントリー）は４バーディー、４ボギーのイーブンパー７０で回り、３０位でスタートした。ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「ショットがあまりいい感覚ではなくて、前半はそれなりのスコアが出たなという感じ。後半は取り返したいという気持ちがいい方向につな