しっかり味で、冷めてもおいしい お肉がなくても、主役並みの人気おかずになってくれる「ちくわの唐揚げ」。冷めてもおいしいので、お弁当にもおすすめです。 シンプルなから揚げから、ちくわの形を生かして穴の中に食材を詰めたものまで、アイデア満載のレシピをご紹介します。 シンプルなちくわのから揚げスイチリマヨちくわのから揚げ餅入りちくわのから揚げツナマヨコーン入りちくわのから揚げ ちくわはいつでもお安く手