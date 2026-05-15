俳優の吉岡里帆と奈緒がダブル主演する映画『シャドウワーク』の公開日が9月25日に決定。あわせてティザーポスタービジュアル、特報映像2種、新キャスト情報が解禁された。【動画】【ドラマ編】【サスペンス編】2種類の特報映像本作は、佐野広実の同名小説（講談社文庫）が原作。主人公・紀子を吉岡里帆、もう一人の主人公となる刑事・薫役を奈緒が演じる。2人は本作で初の映画ダブル主演を果たす。監督は『君は永遠にそいつら