【北京＝東慶一郎、遠藤信葉】中国の習近平（シージンピン）国家主席は１４日、午前の会談から午後の世界遺産「天壇公園」の散策、晩さん会までトランプ米大統領と時間を共にした。天安門広場周辺には米中両国の国旗が飾られるなど友好ムードを演出する中、前回２０１７年の訪中時と同等の厚遇ぶりで臨んだ。１４秒の握手習氏は１４日午前、北京の人民大会堂前でトランプ氏を出迎え、１４秒にわたって握手を交わした。レッドカ