菅原明良（25＝美浦・フリー）が6月からオーストラリアで武者修行に励むことが15日、分かった。安田記念（6月7日、東京）後にフランスへ渡り、その後オーストラリアに移動。期間は未定だが、今年いっぱいまでを予定しているという.「現状に満足していないので、もう一皮むければいいかなと。何かいいきっかけになれば」と語った。デビュー8年目の若武者が異国の地で研さんを積む。海外での修業はデビュー時からの憧れだった