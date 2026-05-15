いま社会現象となっている"シール集め"（シル活）。中でも、ぷっくりとした立体的なシールが流行っています。そんな中、子供服のナルミヤインターナショナルと人気アイスチェーン「サーティワン アイスクリーム」とのコラボ商品がSNSで注目を集めています。発売日は2026年5月16日です。ポップで可愛いオリジナルデザインナルミヤインターナショナルは、「petit main（プティマイン）」「mezzo piano（メゾピアノ）」「LOVETOXIC（