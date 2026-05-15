本日5月15日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、飯尾和樹（ずん）が、レストラン顔負けの料理がお値打ち価格で食べられる“施設の食堂”を大調査する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「関係者じゃなくても食べに行ける超大人気の施設食堂」と題したこの企画。東京・東雲では、お客さんの8割が社外の人間だという老舗食肉加工会社の食堂で、国産の牛バラ肉を使ったビーフシチューを味わう。東京・市ヶ谷にある