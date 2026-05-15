フィックスターズに物色人気集中、寄り付き商いが成立せずマドを開けた状態で７５日移動平均線を上放れた。高度なソフトウェア技術を駆使して、顧客企業のソフトウェアを高速化する技術で抜群の実績を有し、次世代コンピューティングの切り札とされる量子コンピューター分野でも先駆的なポジションにある。足もとの業績も自動運転分野や半導体製造分野で需要を開拓し収益の上積みに反映させている。