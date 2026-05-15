ＭＩＣが大口の買い注文に値が付かず、気配値のまま一気に切り返す展開となっている。同社はドラッグストアや日用品メーカーなどリテール業界の販促支援ビジネスを展開し、共同配送サービスにも傾注し業容を広げている。業績は２５年３月期を境に飛躍期に突入している。 １４日取引終了後に発表した２６年３月期決算では、営業利益段階で前の期比６９％増の１６億８６００万円を達成した。２７年３