15日8時55分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比65ポイント高の3万5505ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5395.77ポイントに対しては109.23ポイント高。 株探ニュース