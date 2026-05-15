ヒラキ [東証Ｓ] が5月15日午前(09:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は3.1億円の赤字(前の期はトントン)に転落したが、27年3月期は1.4億円の黒字に急浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.8億円の赤字(前年同期は1.3億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-4.3％→-6.3％に悪化した。 株探ニュース