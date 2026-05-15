＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】審判長が激おこ！館内ピリつく「実際の様子」異色の経歴を持つ“イケメン力士”が立ち合い不成立を繰り返し、審判長から語気を強めて指摘される一幕があった。館内には緊迫した空気が流れ、「怒られた」「オコやん」とファンもヒヤリとした。幕下四十枚目・光星竜（音羽山）と幕下三十九枚目・龍葉山（時津風）の一番での出来事。光星竜は父が元幕内力士の安芸乃州