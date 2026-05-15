老衰により84歳で亡くなった作曲家、ジャズピアニストの大野雄二さんの公式Xが14日夜、更新。メッセージを発した。大野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で「では又、バイビー」とつづられていた。このポストに対し「巨匠、バイビー！またあちらでカッコいい曲を聴かせてください」「素敵な音楽をありがとうございました。R.I.P.」「小林清志さんの『ルパン。俺はそろそろずらかるぜ。あばよ。』に匹敵するくらいカッコいい