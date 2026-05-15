１５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、予告で意味深なセリフがあり、ネットも考察が広がった。この日の「風、薫る」では、公爵夫人の千佳子（仲間由紀恵）が乳がんの疑いで入院してくる。だが、不安があるのか、看病婦たちに当たり散らす。直美（上坂樹里）は休日に久々に長屋を訪問。そこで子とはぐれた母親が、子どもが見つかったと報告にやってくる。直美は子どもに「もうおっかさんとはぐれないよう