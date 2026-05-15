演歌歌手香西かおり（62）が15日、公式サイトを更新し、初期乳がんの診断を受け、手術をし、すでに退院していることを報告した。香西は所属レーベル、所属事務所のサイトなどで、病気発覚と手術を発表し、復帰への思いもつづった。事務所サイトには「香西かおりに関するご報告」と題し、乳がんの発覚後、4月30日に手術を終えたことなどを伝えた。香西自身も「早期のうちにという事で摘出手術を受けました」とし、約2週間で退院した