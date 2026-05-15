貧困撲滅に向けた活動を展開する団体・グローバル・シチズン（本部・米国ニューヨーク）とＦＩＦＡは１５日までに、マドンナ、シャキーラ、ＢＴＳが、今年７月１９日（米国時間）にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催される史上初のＦＩＦＡワールドカップ決勝ハーフタイムショーのヘッドライナーとして出演すると発表した。なお、ハーフタイムショーはコールドプレイのクリス・マーティンがキュレーターを務め