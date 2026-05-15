Image: PHOTON MATRIX 2025年7月13日の記事を編集して再掲載しています。 LiDAR搭載ってEVみたい。夏が到来すると、憎き存在、「蚊」がチラホラ現れるようになります。家の中に侵入したら、どこにいるのか見つけにくいので刺され放題。イライラがMAXです。対蚊用デバイス以前から蚊を検知して知らせるデバイスはありましたが、見つけ次第レーザーで仕留めるという最強の蚊取りデバイス「Pho