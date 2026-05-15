元テレビ東京でテレビプロデューサーの佐久間宣行氏（５０）が１５日までに、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。１８歳の頃からの友人がスタジオジブリ社長に就任したことを明かした。スタジオジブリは１４日、６月２２日付で福田博之社長が退任し、後任に現取締役の依田謙一氏（５１）が就任すると発表した。２０２３年にジブリは日本テレビの子会社され、日テレ社長の福田氏が兼務していた。依田氏は日テレのコンテンツ戦略本