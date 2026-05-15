Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が、世界の舞台で学んだ経験をもとに設計した次世代育成プログラム「Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP（以下、KOBE CAMP）」を、8月4、5日の2日間、兵庫・神戸市のGLION ARENA KOBEで開催する。4日から5日の午前には、事前応募から選出された中高生約100人を対象とした集中キャンプ「BASKETBALL CAMP